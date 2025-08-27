Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 26 de agosto de 2025

Otras Noticias

El dólar en Colombia volvió a subir este miércoles 27 de agosto de 2025 y alcanzó su precio más alto en más de una semana, según la TRM oficial.

La joven de 27 años trabajaba en el establecimiento donde ocurrió el incidente que la tiene la UCI de un hospital. Su empleador la abandonó en la puerta de un centro médico.