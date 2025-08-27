Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 26 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 27 de 2025
12:18 a. m.
- Liberan a médica que había sido secuestrada cuando recogía a sus hijos en Valle del Cauca
- "¿Oportunismo? Yo no lo busqué", Miguel Uribe Londoño en habla sobre su precandidatura a la Presidencia, en Noticias RCN
- Cayó banda de proxenetas que explotaba menores y extranjeras en Santander