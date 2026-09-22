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Servicio Geológico Colombiano informó sobre la actividad del volcán Cerro Machín tras temblores en el Tolima

Durante el seguimiento se registró el aumento de la actividad sísmica y la energía liberada.

Foto: X @sgcol
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Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
10:29 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano actualizó el nuevo boletín con el que se ha hecho seguimiento a la actividad del volcán Cerro Machín, ubicado en el Tolima, en el marco de la seguidilla de temblores que se han presentado en el departamento.

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¿Cuál es la actividad volcánica del Cerro Machín?

Según el informe, durante el periodo comprendido entre el 15 y 21 de septiembre de 2026 se evidenció la continuidad en el registro de actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico.

Las autoridades precisaron que, en comparación con la semana anterior, la sismicidad aumentó con el número de eventos y la energía sísmica que se ha liberado.

“Los sismos se localizaron en los flancos sursuroriental, occidentalsuroccidental y orientalsuroriental entre 2 km y 8 km respecto al nivel de referencia. El sismo de mayor magnitud de la semana se registró el 18 de septiembre a las 5:37 p.m., con magnitud 1,2, y se localizó a 14 km al occidentesuroccidente del domo principal, a 8 km de profundidad con relación al nivel de referencia”, aseguraron las autoridades.

Frente a los parámetros que fueron medidos, se determinó que la actividad volcánica no presentó cambios importantes durante el periodo evaluado. De esta manera, el SGC informó que el estado por esta actividad se mantiene en alerta amarilla.

Esto quiere decir que el volcán se encuentra activo con cambios en el comportamiento del nivel base de los parámetros monitoreados y otras manifestaciones.

“Desde el SGC recomendamos seguir atentamente su evolución a través de los boletines semanales y demás información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, finalizó.

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¿Por qué está temblando en Tolima?

Ante la intensa actividad sísmica por la que se encuentra atravesando el departamento del Tolima, un experto del SGC explicó las causa detrás de los 130 sismos que se presentaron con corte a las 3:30 p.m. de este lunes 21 de septiembre.

Según el experto, Tolima atraviesa varias fallas geológicas activas que generan esta actividad. No obstante, la frecuencia registrada en los días más recientes ha logrado sobresalir frente al comportamiento observado en semanas recientes.

Finalmente, el SGC recordó que la ocurrencia de un sismo de mayor magnitud todavía no puede predecirse por lo que continuará el monitoreo para determinar cómo evoluciona la actividad en la zona.

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