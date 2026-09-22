Lina Tejeiro reveló detalles de las complicaciones que tuvo durante el parto de su primer hijo

Lina Tejeiro es tendencia nacional tras haber anunciado, en días recientes, el nacimiento de su primer hijo que llegó al mundo el pasado 16 de septiembre.

Pese a que la mujer dio a conocer la noticia tres días después del parto, las especulaciones en redes no tardaron en aparecer ya que algunos usuarios dieron a conocer su preocupación por el estado de salud de la actriz.

Lina Tejeiro reveló detalles de su parto

La mujer ha logrado millones de reacciones en redes al compartir las primeras fotografías de su pequeño hijo, quien, según la mujer, estaba programado para que naciera el próximo 3 de octubre. Sin embargo, distintos factores de salud llevaron a que Tejeiro fuera internada en la clínica donde finalmente Gael nació.

“Se esperaba que Gael naciera el 3 de octubre, pero Dios decidió que septiembre era el momento perfecto. Por mi salud, por la de él y porque, una vez más, sus planes fueron mejores que los míos”, explicó.

La actriz también compartió detalles desde su llegada a la clínica, su ingreso y el proceso que tuvo que atravesar por varias horas para poder dar a luz a su hijo, quien, al parecer, habría nacido por parto natural.

En medio del conmovedor mensaje, Lina agradeció la presencia de su madre, hermanos, personal médico y demás personas que estuvieron al tanto de los cuidados necesarios para que el nacimiento de su hijo fuera seguro.

“Gracias a Dios por cada persona que puso en mi camino para vivir este momento tan único y especial. Gracias por las manos que cuidaron de nosotros, por proteger mi salud y la de Gael, y por hacer que todos estos días en la clínica fueran también días de cuidado y recuperación, para poder estar hoy al 100% con mi hijo”, finalizó.

¿Lina Tejeiro mostrará el rostro de su hijo?

La atención se ha centrado en la llegada del nuevo bebé a la familia Tejeiro, pues la actriz dio a conocer su alegría por ser madre soltera y estar rodeada de sus seres amados en el proceso de convertirse en madre.

No obstante, la empresaria manifestó, en ocasiones pasadas, que no posee interés por dar a conocer el rostro de su pequeño bebé. Esta tendencia ha sido adoptada por distintas celebridades como Greeicy, Maluma, J Balvin, Camilo, quienes tampoco han compartido imágenes claras del rostro de sus hijos.