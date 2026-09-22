Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 22 de septiembre de 2026

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septiembre 22 de 2026
04:10 p. m.
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  • Respiro para el sistema de salud. El presidente Abelardo de la Espriella anunció un plan de choque con dos prioridades: medicamentos para pacientes en riesgo y descongestión en tratamientos.
  • Con tecnología de alta precisión y ayuda de inteligencia estadounidense cayó alias Cholo, considerado cómo el número dos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Es el segundo gran golpe contra la estructura ilegal luego de que fue abatido alias Bendito Menor.
  • Comenzó el racionamiento de agua en Cali. Los bajos niveles en los ríos que abastecen las zonas de ladera mantienen en alerta a las empresas municipales. Las comunas 18 y 20 tendrán alternancia en el servicio hasta el 30 de septiembre.
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