Mañana Express martes 22 de septiembre de 2026
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- La pequeña Mónica Lizeth Beltrán, de 13 años, fue reclutada en el Catatumbo y asesinada. El cuerpo de la niña fue trasladado a Medicina Legal en Cúcuta.
- Un hombre de 38 años de Medellín fue asesinado durante un atraco, todo por una cadena y dos celulares.
- La Fiscalía reveló los detalles de una red de abusadores de niñas indígenas en el Meta. Durante siete años cometieron todo tipo de vejámenes en contra de varias menores.
- Hay varios departamentos del país con incendios activos, los bomberos siguen dando la pelea para controlar las llamas, uno de los casos que más preocupa está en Boyacá.