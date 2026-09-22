Trump amenaza con "poderío militar" en América Latina y Colombia respalda el Escudo de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su país está dispuesto a utilizar su “poderío militar sin igual” para proteger sus intereses en América Latina y el resto del hemisferio occidental.

El mandatario vinculó esa postura con la lucha contra los carteles del narcotráfico y con la presión que ejerce Washington sobre el Gobierno de Cuba.

Durante su intervención, Trump aseguró que Estados Unidos “ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental”. En ese contexto, sostuvo que, si es necesario, su Gobierno recurrirá a la capacidad militar estadounidense para garantizar los que calificó como intereses nacionales vitales.

¿Qué dijo Trump sobre los carteles y el poderío militar de Estados Unidos?

El mandatario estadounidense comparó a los carteles de la droga con el grupo yihadista Estado Islámico y afirmó que sus integrantes deberían ser “ejecutados, exiliados o detenidos”. Estos grupos fueron declarados organizaciones terroristas por su Gobierno en febrero del año pasado.

Meses después de esa designación, Estados Unidos inició una campaña de ataques militares contra presuntas narcolanchas en el Caribe y posteriormente en el Pacífico. Trump defendió esas operaciones pese a las críticas expresadas por organismos internacionales y algunos gobiernos de la región. De acuerdo con el balance mencionado durante el discurso, los ataques han dejado más de 200 muertos.

El presidente estadounidense también utilizó la situación de Venezuela como ejemplo de la capacidad militar de Washington. Trump afirmó que “nuestras acciones en Venezuela son prueba de ello”, en referencia a la operación realizada en enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron y sacaron del país al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

¿Qué dijo Trump sobre Cuba y qué papel tiene el Escudo de las Américas?

Trump también aseguró ante la ONU que Cuba será el siguiente escenario de presión estadounidense. “Cuba caerá”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que el régimen comunista de la isla enfrenta una presión “fuerte” y sin precedentes debido al bloqueo petrolero y las sanciones.

En paralelo, Trump ha impulsado el Escudo de las Américas, una alianza de seguridad regional que actualmente cuenta con 14 miembros. La iniciativa reúne a gobiernos aliados de Washington para compartir información y medios militares con el objetivo de combatir el crimen organizado y los carteles del narcotráfico.

Colombia y Perú respaldaron públicamente la creación de la alianza durante una reunión de líderes celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, afirmó que su país se incorporó al Escudo de las Américas “con gran determinación y entusiasmo”, mientras que el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, agradeció la iniciativa en representación del presidente Abelardo de la Espriella.

Restrepo señaló que este tipo de iniciativas permiten trabajar conjuntamente en materia de seguridad económica y física y afirmó que existe una oportunidad para que los países de la región trabajen de manera coordinada. Trump, por su parte, respondió que “la única manera de acabar con el crimen es ser duro con él”.