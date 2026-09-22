¡Deportivo Cali se hizo fuerte en Bogotá! Venció a Santa Fe en El Campín

Deportivo Cali derrotó 1-0 a Independiente Santa Fe este martes 22 de septiembre en el estadio El Campín, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. Eduard Bello marcó el único gol del partido y le entregó tres puntos importantes al conjunto dirigido por Rafael Dudamel.

El cuadro azucarero llegó a 18 puntos con este triunfo, mientras Santa Fe se quedó con 16 unidades, en una jornada que vuelve a apretar la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Deportivo Cali venció a Santa Fe en El Campín

El único tanto del encuentro llegó al minuto 38, cuando Eduard Bello apareció para poner en ventaja al visitante.

Cali logró sostener la diferencia durante el resto del compromiso pese a que Santa Fe buscó constantemente el empate. El conjunto bogotano terminó con 15 remates, mientras que los dirigidos por Dudamel registraron nueve.

Uno de los jugadores más destacados del partido fue Gustavo Cuéllar, quien fue elegido como la figura del compromiso. El mediocampista tuvo un papel importante en el funcionamiento del equipo visitante para mantener la ventaja en Bogotá.

Santa Fe intentó encontrar espacios para igualar el marcador, pero no consiguió superar la resistencia del Cali.

¿Qué pasó con Santa Fe en el segundo tiempo?

El panorama para el equipo cardenal se complicó todavía más en el tramo final. Daniel Torres fue expulsado en el minuto 87, dejando a Santa Fe con diez jugadores durante los últimos instantes del encuentro.

La derrota significa un golpe para el equipo de Pablo Repetto, que buscaba sumar en condición de local para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Con el resultado, Deportivo Cali alcanza los 18 puntos y se ubica quinto, mientras Santa Fe aparece octavo con 16 unidades.

La próxima fecha tendrá a ambos equipos nuevamente en acción. El Deportivo Cali recibirá a Águilas Doradas el domingo 27 de septiembre a las 8:10 p. m. Por su parte, Santa Fe visitará al Deportivo Pereira el martes 29 de septiembre a las 3:30 p. m.

El resultado en El Campín deja al Cali fortalecido en la pelea por los primeros puestos y obliga a Santa Fe a buscar una reacción en su siguiente compromiso.