Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 26 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 27 de 2026
06:57 a. m.
06:57 a. m.
- Hechos violentos en Cauca. En Argelia, en pleno parque principal, hubo enfrentamientos entre uniformados de la Policía e integrantes de un grupo armado ilegal. Además, los constantes ataques a camiones de basura en Popayán generan emergencias.
- Habitantes del municipio de Galapa, en Atlántico, no aguantan más los reiterados cortes de energía. Denuncian que han estado hasta dos días sin luz.
- Segundo día de las elecciones anticipadas de Colombia en Estados Unidos. En ciudades como Washington y Miami, llegaron varios connacionales, a ejercer su derecho al voto.
- El régimen venezolano excarceló a ocho presos políticos que hacían parte del denominado ‘Caso Paracaidistas’, tras estar nueve años en prisión.