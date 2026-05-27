Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 26 de mayo de 2026

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mayo 27 de 2026
06:57 a. m.
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  • Hechos violentos en Cauca. En Argelia, en pleno parque principal, hubo enfrentamientos entre uniformados de la Policía e integrantes de un grupo armado ilegal. Además, los constantes ataques a camiones de basura en Popayán generan emergencias.
  • Habitantes del municipio de Galapa, en Atlántico, no aguantan más los reiterados cortes de energía. Denuncian que han estado hasta dos días sin luz.
  • Segundo día de las elecciones anticipadas de Colombia en Estados Unidos. En ciudades como Washington y Miami, llegaron varios connacionales, a ejercer su derecho al voto.
  • El régimen venezolano excarceló a ocho presos políticos que hacían parte del denominado ‘Caso Paracaidistas’, tras estar nueve años en prisión.
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