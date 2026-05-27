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🔴Giro de Italia 2026 EN VIVO🔴: siga la etapa 17 en directo y el recorrido completo de hoy

Siga EN VIVO la etapa 17 del Giro de Italia 2026, una jornada clave de montaña rumbo a Andalo. Consulte el recorrido, la clasificación general y todos los detalles de la carrera.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
06:49 a. m.
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El Giro de Italia 2026 entra en su fase decisiva y este miércoles se disputa una de las jornadas más esperadas de la competencia.

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La etapa 17 promete emociones de principio a fin gracias a un recorrido de más de 200 kilómetros, con tres ascensos categorizados y un terreno exigente que podría generar movimientos importantes entre los favoritos de la clasificación general.

Aunque el danés Jonas Vingegaard ha demostrado una clara superioridad durante la ‘Corsa Rosa’, todavía queda abierta la pelea por completar el podio. Corredores como Jai Hindley, Felix Gall y Thymen Arensman siguen en la lucha por quedarse con los lugares de honor en la clasificación general.

Etapa 17 del Giro de Italia 2026 tendrá un final clave en Andalo

La jornada tendrá como gran protagonista a Andalo, una localidad ubicada en la región italiana del Trentino y rodeada por las imponentes montañas Dolomitas. El paisaje alpino será el escenario perfecto para una etapa desgastante, donde la estrategia y la resistencia jugarán un papel fundamental.

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La subida final hacia Andalo aparece como un punto ideal para los ataques de los escaladores y de quienes todavía buscan descontar tiempo en la general. Además, el terreno quebrado dificultará el trabajo de los equipos que intenten controlar la carrera durante gran parte del día.

Los aficionados podrán seguir cada detalle de la competencia por la app del Canal RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la señal principal de televisión.

Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026

  1. Jonas Vingegaard – 62h 10' 26''
  2. Felix Gall – a 4' 03''
  3. Thymen Arensman – a 4' 27''
  4. Jai Hindley – a 5' 00''
  5. Afonso Eulálio – a 5' 40''
  6. Derek Gee – a 7' 09''
  7. Michael Storer – a 7' 14''
  8. Davide Piganzoli – a 7' 57''
  9. Ben O'Connor – a 9' 20''
  10. Egan Bernal – a 9' 44''.
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El colombiano Egan Bernal todavía se mantiene dentro del top 10 y buscará una destacada actuación en esta etapa de montaña, que podría marcar diferencias antes del cierre definitivo del Giro de Italia 2026.

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