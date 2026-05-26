Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 26 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 26 de 2026
09:11 p. m.
09:11 p. m.
- Se agrava la situación en Galapa, Atlántico, por el racionamiento impuesto por Air-e, empresa intervenida por el Gobierno. Sus habitantes deben soportar 12 horas sin energía y ya no aguantan la ola de calor.
- En Popayán los camiones recolectores de basura tienen que andar escoltados por la Policía. Los trabajadores han sufrido amenazas, ataques y extorsiones por parte del ELN.
- La Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió dos investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, una penal y otra disciplinaria por su presunta participación en política.