Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 26 de mayo de 2026

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mayo 26 de 2026
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  • En Popayán los camiones recolectores de basura tienen que andar escoltados por la Policía. Los trabajadores han sufrido amenazas, ataques y extorsiones por parte del ELN.
  • La Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió dos investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, una penal y otra disciplinaria por su presunta participación en política.
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