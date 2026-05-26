Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 26 de mayo de 2026

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mayo 26 de 2026
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  • Noticias RCN conoció la prueba clave en la investigación por el asesinato del profesor de educación física Kevin Santiago Ángel. Video muestra a tres hombres sacando el cuerpo de una casa, autoridades descartaron que se trate de un hurto.
  • Impresionante rescate en Cali, tres bomberos arriesgaron su vida y se llenaron de valentía para salvar a dos personas. A pesar de las llamas y el denso humo estos tres héroes rescataron a un niño de 7 años y a un adulto.
  • Atacan patrulla de la Policía en la vía entre Cúcuta y Pamplona. Tres uniformados están heridos. Activaron un explosivo cuando pasaba el vehículo.
  • Se conocen detalles de la balacera en el norte de Barranquilla, al menos 10 sicarios atacaron a un hombre que estaba con sus escoltas, en el momento del tiroteo un grupo de soldados pasó por el lugar y se enfrentó a los asesinos.
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