Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 8 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 09 de 2026
07:11 a. m.
07:11 a. m.
- En entrevista exclusiva con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló de temas clave en materia de cooperación para recomponer las relaciones bilaterales que, según dijo, estuvieron suspendidas durante cuatro años.
- El registrador Nacional, Hernán Penagos, dijo que la entidad no cuenta hoy con los recursos suficientes para la entrega de algunos documentos de identidad.
- Tras no cumplir la meta de ahorro, este martes volvió el racionamiento de agua en Medellín.
- A través de un decreto, el presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión de los permisos para el porte de armas de fuego en el país. El mandatario hizo énfasis en que la decisión no significa un porte indiscriminado de armas.