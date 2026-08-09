Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 8 de septiembre de 2026

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El hombre también se refirió al ganador del reality con el que se buscó la voz principal de la agrupación musical.

Las labores de extinción han involucrado a cuerpos de bomberos de Yumbo, Palmira, Jamundí y Cali, quienes mantienen operaciones continuas para intentar controlar las llamas que avanzan por el territorio.