Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 8 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 08 de 2026
08:50 p. m.
08:50 p. m.
- Noticias RCN entrevistó en exclusiva al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegó a Barranquilla en visita oficial.
- El presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión de levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas. Expertos explican los alcances del decreto.
- ¿Qué está pasando con la educación en Colombia? Nuevamente el país se raja en las pruebas Pisa 2025. Los resultados demuestran que los estudiantes tienen bajo desempeño en lectura y matemáticas.
- Seis meses de horror sufrió la mujer que por poco asesinan en la terminal de transporte El Salitre. El agresor la perseguía a la casa y a los trabajos.