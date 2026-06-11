Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 10 de junio de 2026

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junio 11 de 2026
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  • En época electoral crecen las denuncias por las intimidaciones de grupos ilegales a las comunidades para que voten por un candidato a la Presidencia.
  • El último informe de inteligencia de las Fuerzas Militares reveló que, en tan solo un año, hubo un incremento del 8 % en la presencia de grupos criminales.
  • Terminó el quinto día de la visita del Papa León XIV en España. El pontífice estuvo en un centro penitenciario y realizó un recorrido por las calles de Barcelona.
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