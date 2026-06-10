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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 10 de junio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

junio 10 de 2026
04:03 p. m.
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Presidente Petro se pronuncia sobre solicitud de Gloria Arizabaleta de suspenderlo del cargo

Gobernador del Caquetá alerta que disidencias de alias Calarcá intimidan a líderes religiosos

Video captó a un hombre dándole un martillazo en la cabeza a un guarda de Transmilenio: ¿qué pasó?

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