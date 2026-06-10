Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 10 de junio de 2026
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Noticias RCN
junio 10 de 2026
04:03 p. m.
04:03 p. m.
Presidente Petro se pronuncia sobre solicitud de Gloria Arizabaleta de suspenderlo del cargo
Gobernador del Caquetá alerta que disidencias de alias Calarcá intimidan a líderes religiosos
Video captó a un hombre dándole un martillazo en la cabeza a un guarda de Transmilenio: ¿qué pasó?