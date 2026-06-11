Keiko Fujimori vuelve a encabezar los resultados de las elecciones en Perú

Con una diferencia de solo 651 votos y con el 98,2% de los sufragios escrutados, la derechista, Keiko Fujimori, volvió a encabezar los resultados sobre el candidato de la izquierda Roberto Sánchez, quien obtiene el 49.9% de los votos.

Solo queda el 2% del conteo de los sufragios y el 1,76% de las actas electorales, que representan alrededor de 400.000 votos, han sido impugnados para su revisión.

En vilo el resultado de las elecciones presidenciales en Perú

El conteo de votos se ha convertido en una montaña rusa, en el inicio del escrutinio, Fujimori había mostrado una ventaja, pero Sánchez pasó adelante el lunes.

Fujimori y Sánchez habían pedido calma y paciencia durante los primeros días de recuento de votos, pero luego el candidato de izquierda comenzó a endurecer su tono a medida que se acortaban las diferencias entre ambos candidatos.

Sánchez denunció que existen "maniobras y voluntades por torcer la democracia", en alusión a un "sector de la prensa" que lo ataca. "Los resultados electorales hay que respetarlos, más allá de los deseos o no", matizó Sánchez a la prensa, sin descartar una convocatoria a manifestaciones pacíficas.

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Entre tanto, Keiko mantiene la prudencia. "Vamos a esperar las cifras oficiales pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho, mucho aliento". Agregó que es "optimista y prudente" (...) y que va a respetar, sea cual sea, el resultado".