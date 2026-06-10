Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 10 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 10 de 2026
09:12 a. m.
09:12 a. m.
- Fueron capturados los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta. Varias horas de seguimiento y el análisis de cámaras de seguridad fueron clave para avanzar en la investigación del caso.
- Una mujer fue atracada tras hacer una transacción en una casa de cambio en Bogotá. La víctima fue seguida por un delincuente que la intimidó y la despojó de todas sus pertenencias.
- Fueron secuestradas cuatro personas en Segovia, Antioquia, cuando se movilizaban en una camioneta desde Medellín hacia el municipio de Remedios.