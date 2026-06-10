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Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 10 de junio de 2026

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junio 10 de 2026
09:12 a. m.
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  • Fueron capturados los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta. Varias horas de seguimiento y el análisis de cámaras de seguridad fueron clave para avanzar en la investigación del caso.
  • Una mujer fue atracada tras hacer una transacción en una casa de cambio en Bogotá. La víctima fue seguida por un delincuente que la intimidó y la despojó de todas sus pertenencias.
  • Fueron secuestradas cuatro personas en Segovia, Antioquia, cuando se movilizaban en una camioneta desde Medellín hacia el municipio de Remedios.
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