Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 18 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 19 de 2026
06:24 a. m.
06:24 a. m.
- La Policía de Carabineros descubrió que, en una finca en La Calera, Cundinamarca, se realizaban peleas clandestinas con perros. Según las autoridades allí operaba una estructura criminal internacional dedicada a este tipo de prácticas.
- Graves emergencias que dejan las lluvias de las últimas horas en el país. En Cundinamarca se presentaron 14 incidentes, varias calles del municipio de Facatativá se inundaron tras el desbordamiento de varias quebradas.
- Una ficha clave que sale del gabinete del régimen venezolano, Vladimir Padrino no va más como ministro de Defensa. Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.