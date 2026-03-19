La Selección de Irán anunció una decisión de ÚLTIMO MOMENTO para el Mundial 2026

En el último mes, la participación de la Selección de Irán en el Mundial 2026 ha estado en duda.

La situación se generó después de que ese país comenzó a vivir un momento de tensión con Estados Unidos e Israel e, incluso, hubo ataques militares.

En medio de esa situación, Ahmad Doyanmali, el ministro de Deporte de Irán, aseguró el pasado 11 de marzo que la selección de su país podría tomar la decisión de no ir a la Copa del Mundo.

"Dado que ese Gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, de ninguna manera tenemos condiciones para estar presentes en el Mundial", fueron sus declaraciones exactas.

Además, tras esa afirmación, Donald Trump manifestó que la Selección de Irán podía asistir al Mundial, pero que no se los recomendaba por motivos de seguridad.

Sin embargo, aún no se ha tramitado una solicitud oficial para que el seleccionado iraní no se presente y en las últimas horas se conoció una nueva determinación. ¿Cuál fue?

La Selección de Irán sí estaría en el Mundial: esto dijo el presidente de su Federación

A pesar de que la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa siendo álgida, Mehdi Taj, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, aseguró que sí jugarían la Copa del Mundo.

"Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial de fútbol", dijo.

"Nos prepararemos para jugar la Copa del Mundo", agregó.

¿Qué negociación está haciendo la Selección de Irán para jugar el Mundial 2026?

En los últimos días, la Selección de Irán está tratando de negociar con la FIFA para poder jugar todos sus partidos de la fase de grupos en México.

De hecho, Mehdi Taj, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, detalló lo siguiente: