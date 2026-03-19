Inaceptable: hombre lanzó a un perrito desde el piso 25 de un edificio en Bogotá

Un aterrador caso se presentó este miércoles 18 de marzo en la capital, pues un sujeto lanzó a un perrito desde el piso 25 de un edificio en la localidad de Kennedy. Según la información suministrada por las autoridades, el hombre se habría encontrado, al parecer, bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Perro fue lanzado de un piso 25

Los hechos se habrían presentado en horas de la mañana de este miércoles, 18 de marzo, cuando, según el testimonio de habitantes del edificio, el sujeto se habría dedicado, al parecer, a lanzar objetos desde la ventana del apartamento en el que se encontraba.

Pese a las alertas por parte de la ciudadanía, quienes reportaron que habrían transcurrido dos horas desde que el hombre mostró dicho comportamiento, Tonny, un pequeño perrito de raza criolla, fue lanzado por el sujeto.

Según el más reciente informe, por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el hombre se encontraba presuntamente bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Así mismo, la institución informó que se hizo presencia en el lugar de los hechos junto a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal.

Actualmente la Fiscalía tiene a su cargo la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, el IDPYBA acompañará jurídicamente el proceso en donde se adelantarán las actuaciones dentro del proceso penal como representantes de las víctimas.

Finalmente, la institución informó que pondrán a disposición de la familia del animal víctima apoyo psicosocial como parte del duelo ante la pérdida de la mascota.

¿Qué más se sabe sobre este caso?

Según información dada desde la página oficial del hogar de paso Corazón Animal Vegano, por medio de su cuenta de Instagram, se informó que Tonny era un perrito adoptado desde hace tres años. Sin embargo, el presunto responsable, al parecer, se encontraba en el apartamento al vivir bajo arriendo en una de las habitaciones de la vivienda.

Ley contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 de 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, dentro de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan las penas de la mitad a tres cuartas partes, se encuentra que el delito sea cometido por servidor público o quien ejerza funciones públicas y cuando el hecho se cometa como represalia, venganza, amenaza o cualquier motivo abyecto o fútil contra el propietario, tenedor o poseedor del animal, entre otras.