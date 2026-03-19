Este país cerró su embajada en Cuba y rompió relaciones: "limpiar el hemisferio de comunistas"

Costa Rica anunció el cierre de su embajada en Cuba y la expulsión de diplomáticos cubanos de su territorio. La medida fue confirmada por el presidente Rodrigo Chaves, quien además lanzó duras críticas contra el gobierno cubano.

El mandatario aseguró que su administración “no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba”, argumentando que en la isla se viven condiciones de “maltrato, represión e indignidad”.

En declaraciones a la prensa, Chaves fue más allá y afirmó que es necesario “limpiar el hemisferio de comunistas”, una frase que ha generado conversación a nivel internacional.

Costa Rica rompe relaciones formales con Cuba

Como parte de la decisión, el Gobierno costarricense dio plazo hasta finales de marzo para que los diplomáticos cubanos abandonen el país.

Asimismo, confirmó que, a partir de este momento, ambas naciones no mantienen relaciones diplomáticas formales.

El canciller Arnoldo André Tinoco detalló que el cierre de la embajada en La Habana responde a una “decisión soberana”, alineada con la postura del Ejecutivo frente al gobierno cubano.

Sin embargo, aclaró que se permitirá la permanencia de personal consular cubano en Costa Rica para atender a cerca de 10.000 ciudadanos de ese país residentes allí.

Por su parte, Costa Rica continuará brindando atención a sus ciudadanos en Cuba a través de su representación diplomática en Panamá, debido a que la embajada en La Habana ya no contaba con personal diplomático desde el pasado 5 de febrero.

Reacciones desde Cuba tras conocer decisión de Costa Rica

La respuesta de Cuba no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, su Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la decisión como “arbitraria” y aseguró que fue adoptada bajo presión externa, sin considerar los intereses de ambos pueblos.

El Gobierno cubano también señaló que esta medida refleja una supuesta subordinación de Costa Rica a la política exterior de Estados Unidos, en medio de un contexto de tensiones crecientes en la región.

En ese escenario, la cercanía de Costa Rica con el presidente Donald Trump resulta clave. La administración estadounidense ha mantenido una política de presión sobre Cuba, incluyendo restricciones energéticas y advertencias sobre posibles acciones más contundentes.

Este episodio abre un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas del continente y podría tener implicaciones en la geopolítica regional, especialmente en momentos de polarización ideológica entre gobiernos de América Latina.