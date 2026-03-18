Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 18 de marzo de 2026

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marzo 18 de 2026
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  • Bebé de dos meses en Barranquilla podría perder la vista, su mamá denuncia demoras de la EPS Mutualser para autorizar la cirugía que necesita, pese a las remisiones y la gravedad de su condición.
  • Hubo negligencia de la Nueva EPS en el caso del niño Kevin Acosta lo que llevó a su muerte, esa es la conclusión de la Procuraduría tras la investigación de los hechos.
  • Atentos porque los ladrones están dejando en el panorámico de los vehículos en Bogotá avisos con una supuesta infracción de tránsito. Cuidado porque todo hace parte de una estafa.
  • Un nuevo frente frío parece tomarse el Caribe colombiano. La Dirección General Marítima advirtió sobre el incremento de vientos y oleaje que podría alcanzar los 3.5 metros.
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