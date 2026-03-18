Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 18 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 18 de 2026
08:32 a. m.
08:32 a. m.
- Bebé de dos meses en Barranquilla podría perder la vista, su mamá denuncia demoras de la EPS Mutualser para autorizar la cirugía que necesita, pese a las remisiones y la gravedad de su condición.
- Hubo negligencia de la Nueva EPS en el caso del niño Kevin Acosta lo que llevó a su muerte, esa es la conclusión de la Procuraduría tras la investigación de los hechos.
- Atentos porque los ladrones están dejando en el panorámico de los vehículos en Bogotá avisos con una supuesta infracción de tránsito. Cuidado porque todo hace parte de una estafa.
- Un nuevo frente frío parece tomarse el Caribe colombiano. La Dirección General Marítima advirtió sobre el incremento de vientos y oleaje que podría alcanzar los 3.5 metros.