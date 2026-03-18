Segunda feria de servicios y empleabilidad para usuarios de Transmilenio: ¿Cuándo será?
Se dispondrán de aproximadamente 300 vacantes por parte de varias empresas.
Noticias RCN
marzo 18 de 2026
10:04 p. m.
10:04 p. m.
El Distrito informó que el viernes 20 de marzo se llevará a cabo la segunda feria de servicios y empleos para usuarios de Transmilenio. El encuentro se realizará en el Patio La Reforma (Carrera 1 #89A Sur – 40) Usme, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
¿En dónde será?
Los interesados podrán aplicar a casi 300 vacantes respaldadas por empresas del sector privado y públicas (distritales y nacionales). Los puestos ofrecidos por las empresas son:
¿Cuáles son las vacantes?
- SOMOS Bogotá Usme: auxiliar de almacén, técnico mecánico C y técnico eléctrico C.
- E-SOMOS Fontibón: operadores de licencia C2 y C3.
- E-SOMOS Alimentación: operador bus padrón – busetón, técnico mecánico C – B, conductor de mantenimiento, aprendiz de tecnología y gestor social.
- Gran Américas Usme: operador de bus licencia C2 o C3, técnico mecánico, técnico eléctrico, analista de seguridad vial, coordinador de mantenimiento provisión, coordinador de planeación y programación, y asistente de flota y comparendos.
- EMASIVO 16 S.A.S.: conductor con licencia C2 o C3, técnico de llantas y auxiliar de control de operaciones.
- MUEVE Usme: operadores, técnicos ITS, técnico de operaciones, técnico mecatrónico D y técnico carrocero D.
- EXPRESO, Agencia de viajes Cafam: auxiliar administrativo, auxiliar contable, auxiliar de operaciones, aprendiz administrativo o turismo, recepcionista y para población en condición de discapacidad.
- SMART Laboratorio: operación de producción, fabricante, técnico de servicios locativos, auxiliar de mantenimiento industrial, recepcionista y auxiliar de servicios generales.
- LAVINCO: aprendiz en etapa productiva de SG – SST, profesional SG – SST y operativo de lavado.
- LIRA: personal de vigilancia, supervisión de seguridad y operación de medios tecnológicos.
- Quality: operarios de lavado vehicular turno nocturno.
- Quiromar: auxiliar de logística, auxiliar de producción, operaria de confección y auxiliar administrativo.
- Sumilogística: técnico de llantas – Bogotá – Cali y técnico carrocero – Bogotá.
- Clínica Centenario: auxiliar de enfermería, enfermero jefe y auxiliar administrativo.
- Hospital Universitario Clínica San Rafael: auxiliar de enfermería y enfermero jefe.
- Alkosto: recepción y control, auxiliar de almacén y auxiliar comercial.
- Gelsa: asesor comercial y asesor junior administrativo – PcD.