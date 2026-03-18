Segunda feria de servicios y empleabilidad para usuarios de Transmilenio: ¿Cuándo será?

El Distrito informó que el viernes 20 de marzo se llevará a cabo la segunda feria de servicios y empleos para usuarios de Transmilenio. El encuentro se realizará en el Patio La Reforma (Carrera 1 #89A Sur – 40) Usme, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

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¿En dónde será?

Los interesados podrán aplicar a casi 300 vacantes respaldadas por empresas del sector privado y públicas (distritales y nacionales). Los puestos ofrecidos por las empresas son:

¿Cuáles son las vacantes?