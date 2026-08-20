Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 19 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 20 de 2026
07:06 a. m.
07:06 a. m.
- Durante el consejo de ministros, el Gobierno declaró la emergencia económica para garantizar los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria de miles de damnificados del terremoto e iniciar la reconstrucción.
- En Cali aún hay familias a la espera de soluciones, muchos de los damnificados fueron desalojados por riesgo de colapso.
- En Risaralda hay damnificados que no saben si van a poder volver o no a sus casas, esperan los resultados de la evaluación técnica de sus viviendas.
- El libro de la verdad es un documento de 135 páginas que presentó el presidente Abelardo de la Espriella, donde revela presuntos hechos de corrupción durante la administración de Gustavo Petro.
- En Chile se vive una emergencia por cuenta de las intensas lluvias, que provocaron inundaciones y deslizamientos en Tocopilla, al norte del país. Cerca del 60% de las viviendas de esta región resultaron afectadas.