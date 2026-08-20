CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 19 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
07:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Durante el consejo de ministros, el Gobierno declaró la emergencia económica para garantizar los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria de miles de damnificados del terremoto e iniciar la reconstrucción.
  • En Cali aún hay familias a la espera de soluciones, muchos de los damnificados fueron desalojados por riesgo de colapso.
  • En Risaralda hay damnificados que no saben si van a poder volver o no a sus casas, esperan los resultados de la evaluación técnica de sus viviendas.
  • El libro de la verdad es un documento de 135 páginas que presentó el presidente Abelardo de la Espriella, donde revela presuntos hechos de corrupción durante la administración de Gustavo Petro.
  • En Chile se vive una emergencia por cuenta de las intensas lluvias, que provocaron inundaciones y deslizamientos en Tocopilla, al norte del país. Cerca del 60% de las viviendas de esta región resultaron afectadas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 19 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 19 de agosto de 2026

Mañana Express

Mañana Express miércoles 19 de agosto de 2026

Otras Noticias

Bogotá

Intentó robar un celular en Transmilenio y terminó colgado de un articulado en la estación Quiroga

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el intento de robo se presentó cuando el articulado se encontraba detenido en la estación.

Independiente Santa Fe

Daniel Torres salió en ambulancia tras fuerte choque: alarma en Santa Fe

Alarma en Independiente Santa Fe: Daniel Torres terminó en una clínica tras choque frente a River.

Israel

ONU cuestiona a ministro israelí: señaló que de “30 a 40” personas deberían morir cada noche en Gaza

Ciberseguridad

¡Cuidado! La nueva trampa para pagar la factura del Acueducto

Artistas

Pipe Bueno respondió entre lágrimas a Luisa Fernanda W tras su revelación sobre la crisis de pareja