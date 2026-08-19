ONU cuestiona a ministro israelí: señaló que de “30 a 40” personas deberían morir cada noche en Gaza

Como “deplorables”, “indignantes” y “peligrosas” tildó la Organización de las Naciones Unidas las recientes declaraciones del del ministro de Seguridad Nacional de Isreal, Itamar Ben Gvir.

A través de su portavoz, Stephane Dujarric, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó de manera inequívoca sus consignas e hizo un llamado categórico a rechazar este tipo de discursos.

La fuerte réplica de la ONU responde a los señalamientos realizados la semana anterior por Ben Gvir que, durante su participación en el pódcast de un exrehén de Gaza, sostuvo que las fuerzas de su país deberían matar de "30 a 40" personas cada noche en el territorio palestino.

El funcionario añadió que la medida no abarcaría únicamente a quienes representen una amenaza inminente, alegando que se trata de individuos que no deberían continuar con vida e indicando que les hacía un cumplido al referirse a ellos como seres humanos.

Europa exige sanciones contra Itamar Ben Gvir:

Las reacciones internacionales tampoco se hicieron esperar. Desde el continente europeo, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, calificó las declaraciones de "intolerables e inhumanas" en diálogo con el diario regional La Montagne.

París ya había vetado el ingreso de Ben Gvir a suelo francés y promovido castigos comunitarios luego de que, en mayo, se difundiera un metraje donde el funcionario se burlaba de activistas propalestinos arrestados y maniatados tras participar en una flotilla de ayuda humanitaria.

En esa misma línea, el gobierno de Alemania sumó su rechazo institucional el miércoles 19 de agosto. Mediante su portavoz, Sebastian Hille, el jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, cuestionó las manifestaciones del minsitro israelí por considerarlas inaceptables y abiertamente inhumanas, advirtiendo que tales llamados incurren en una violación directa del derecho internacional.

A pesar de que diversas naciones europeas han respaldado la aplicación de sanciones en bloque contra el ministro ultraderechista, la iniciativa no ha prosperado en la Unión Europea debido a la falta de unanimidad entre los 27 Estados miembros, donde los aliadados más firmes de Israel han rechazado secundar la medida.