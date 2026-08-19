Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 19 de agosto de 2026

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agosto 19 de 2026
08:19 p. m.
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  • Son realmente escandalosos y sumamente preocupantes los hallazgos del nuevo gobierno sobre lo que pasó durante la pasada administración.
  • En ese libro de la verdad también se habla de presuntas irregularidades en el Inpec. Dentro de los hallazgos hay algunas inconsistencias en la ejecución de contratos.
  • Se registró un ataque con drones y ráfagas de fusil a la estación de policía de Norosí en el sur de Bolívar. Siete policías resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico para ser atendidos.
  • Tres personas murieron y seis resultaron heridas por un deslizamiento en una mina entre los municipios de Policarpa y El Peñol, en Nariño.
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