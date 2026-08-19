Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 19 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 19 de 2026
08:19 p. m.
08:19 p. m.
- Son realmente escandalosos y sumamente preocupantes los hallazgos del nuevo gobierno sobre lo que pasó durante la pasada administración.
- En ese libro de la verdad también se habla de presuntas irregularidades en el Inpec. Dentro de los hallazgos hay algunas inconsistencias en la ejecución de contratos.
- Se registró un ataque con drones y ráfagas de fusil a la estación de policía de Norosí en el sur de Bolívar. Siete policías resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico para ser atendidos.
- Tres personas murieron y seis resultaron heridas por un deslizamiento en una mina entre los municipios de Policarpa y El Peñol, en Nariño.