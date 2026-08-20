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Intentó robar un celular en Transmilenio y terminó colgado de un articulado en la estación Quiroga

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el intento de robo se presentó cuando el articulado se encontraba detenido en la estación.

Foto: X @policiabogota

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
07:07 a. m.
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Un presunto intento de robo de celular en TransMilenio terminó de una manera inesperada en Bogotá. Un hombre fue capturado por la Policía luego de, al parecer, intentar quitarle el teléfono a una pasajera utilizando la modalidad conocida como ‘escalera humana’.

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Hombre quedó colgando de un Transmilenio tras intento de hurto

Los hechos ocurrieron en la estación Quiroga de TransMilenio, ubicada en la troncal Caracas Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. El caso fue atendido por uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio de la Policía de Bogotá.

Así ocurrió el intento de hurto en TransMilenio
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el intento de robo se presentó cuando el articulado se encontraba detenido en la estación.

Al parecer, el sujeto habría utilizado la modalidad de ‘escalera humana’, una práctica en la que los delincuentes se apoyan o cuelgan de la estructura del bus para alcanzar las pertenencias de los pasajeros desde el exterior.

Sin embargo, el intento no salió como esperaba. La pasajera logró sujetarlo de uno de sus brazos, mientras el hombre quedó colgado de la ventana del articulado.

La situación llamó la atención de otros usuarios, quienes retuvieron al presunto ladrón hasta la llegada de los uniformados.

Según informó la Policía, cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron que el hombre había sido agredido físicamente por algunos pasajeros durante la retención.

Recuperaron el celular que habría sido robado

Durante el procedimiento, las autoridades lograron recuperar el teléfono celular que el hombre había intentado robar y fue devuelto a la víctima.

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El hombre fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar el proceso correspondiente por el delito de hurto y determinar su responsabilidad en los hechos.

Policía compartió el video del caso

La Policía de Bogotá difundió en su cuenta de X un video en el que se observa al hombre colgando, de un brazo, del articulado y a varios usuarios gritando. Incluso se observa a un sujeto, en la carretera, arrojando piedras contra el capturado.

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