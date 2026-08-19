Pipe Bueno respondió entre lágrimas a Luisa Fernanda W tras su revelación sobre la crisis de pareja

Pipe Bueno reaccionó a las declaraciones que su prometida, Luisa Fernanda W, compartió sobre la crisis que ambos atravesaron durante los primeros meses de su etapa en México. El cantante confirmó que pudo ver el mensaje de la madre de sus hijos y respondió visiblemente afectado.

La reacción de Pipe Bueno se conoció después de que Luisa Fernanda W publicara en sus historias de Instagram una extensa reflexión sobre los problemas que enfrentaron como pareja. La empresaria habló de los momentos difíciles que vivió junto al cantante, incluido el proceso relacionado con su consumo de alcohol y las dificultades familiares que llegaron a poner en riesgo la continuidad de su relación.

En un video publicado posteriormente a la entrevista de Pipe Bueno en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, el artista manifestó su agradecimiento a su prometida mientras se mostraba al borde de las lágrimas. “Mi amor, te amo. Te amo, te amo mil veces y muchas gracias”, expresó el cantante.

Pipe Bueno también reconoció la importancia de que ambos hayan hablado públicamente sobre una etapa especialmente vulnerable de su relación. “Creo que nunca había contado cosas tan importantes y vulnerables”, afirmó.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la crisis con Pipe Bueno?

En su mensaje, Luisa Fernanda W explicó que le correspondió acompañar a Pipe Bueno durante un proceso complejo mientras también asumía la crianza de sus hijos y mantenía sus responsabilidades profesionales.

“Me ha tocado vivir momentos muy difíciles al lado de mi pareja”, manifestó la empresaria al referirse al proceso que atravesaron. También reconoció que llegó a “desenamorarse”, aunque decidió permanecer junto al cantante porque todavía creía en la relación y en la familia que habían construido.

La declaración de Luisa Fernanda W se produjo después de que Pipe Bueno relatara en el pódcast conducido por Juan Pablo Raba detalles de sus problemas con el alcohol y del momento en que estuvo cerca de perder a su familia. Según su relato, una de las situaciones más determinantes ocurrió cuando su prometida salió de la vivienda junto con sus hijos y se hospedó temporalmente en un hotel.

En su entrevista, Pipe Bueno también relacionó ese proceso con un acercamiento a la fe. El artista aseguró que atravesó una experiencia religiosa que, según su propia percepción, representó un punto de inflexión después de las dificultades que había enfrentado en su vida personal.