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¡Cuidado! La nueva trampa para pagar la factura del Acueducto

Cuidado al pagar el Acueducto: esta estafa empieza desde el buscador. Así están robando los ciberdelincuentes.

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Fotos: capturas pantalla IG Nicolás Abril

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
09:45 p. m.
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Una nueva modalidad de estafa con la factura del Acueducto busca engañar a los usuarios que intentan pagar su factura por internet. Los delincuentes clonan la página de pagos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y utilizan anuncios en buscadores para llevar a las víctimas hasta sitios fraudulentos.

¿Cómo funcionan las páginas falsas del Acueducto?

El engaño comienza en los buscadores. Los ciberdelincuentes pagan publicidad para que sus páginas aparezcan de primeras y así las personas paguen la factura del Acueducto en su página falsa.

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El sitio fraudulento está diseñado para parecerse al portal oficial: utiliza elementos gráficos similares y direcciones web que incluyen palabras relacionadas con “acueducto”, una estrategia que puede hacer que el usuario crea que está en la plataforma legítima.

Una vez dentro, la página solicita información relacionada con la factura y dirige al ciudadano hacia un proceso de pago en donde piden datos bancarios para realizar la transacción mediante PSE.

El riesgo es doble: el usuario puede entregar información financiera a los delincuentes y, además, terminar enviando el dinero de su factura a una cuenta que no pertenece a la Empresa de Acueducto.

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La modalidad también se está extendiendo mediante mensajes de WhatsApp y SMS. Según la EAAB, estos mensajes pueden incluir enlaces hacia páginas suplantadas y falsas propuestas de cobro o acuerdos de pago.

¿Cuál es la forma segura de pagar la factura?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recordó que los usuarios deben evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes o realizar pagos desde páginas cuya autenticidad no hayan comprobado.

La recomendación es acceder directamente a la Oficina Virtual del Acueducto, disponible desde el portal oficial de la empresa.

Para utilizarla, el usuario debe ingresar al sitio oficial, registrarse con su correo electrónico y número de cuenta contrato. Desde esta plataforma puede consultar y pagar la factura, además de realizar otros trámites y acuerdos de pago.

La alerta cobra especial importancia porque una búsqueda aparentemente sencilla como “pagar factura Acueducto” puede mostrar resultados patrocinados antes que los canales oficiales. Por eso, revisar cuidadosamente la dirección web antes de entregar información personal o bancaria es clave.

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La EAAB pidió a sus usuarios extremar las precauciones y utilizar sus canales oficiales para evitar que el dinero destinado al pago de los servicios termine en manos de estafadores.

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