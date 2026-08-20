Daniel Torres salió en ambulancia tras fuerte choque: alarma en Santa Fe

Independiente Santa Fe terminó el empate 0-0 ante River Plate con una preocupación que va más allá del resultado: Daniel Torres tuvo que abandonar El Campín en ambulancia tras un fuerte choque y fue llevado a un centro médico para realizarle exámenes.

¿Qué le pasó a Daniel Torres durante el partido frente a River?

El mediocampista fue titular y tuvo una noche de mucho desgaste frente al conjunto argentino, pero no alcanzó a completar los 90 minutos.

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La jugada que encendió las alarmas ocurrió al minuto 84, cuando River intentaba avanzar en ataque. En una pelota aérea, el arquero de Santa Fe, Weimar Asprilla, salió a disputar el balón y terminó chocando con Torres.

Los dos jugadores quedaron tendidos sobre el césped. Sin embargo, el volante cardenal fue quien recibió el mayor impacto y mostró señales de dolor que hicieron necesaria su salida del terreno de juego.

El panorama generó preocupación entre los integrantes del equipo bogotano. Una vez terminado el encuentro, Torres fue trasladado en ambulancia a una clínica para someterse a los exámenes correspondientes y determinar el alcance de la lesión.

El futbolista salió del estadio cubierto con una manta, mientras Santa Fe quedaba pendiente del parte médico.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre Daniel Torres?

La preocupación también quedó reflejada en las palabras de Hugo Rodallega después del partido. El delantero reconoció que la situación del mediocampista era la que más inquietaba al plantel.

Es preocupante, Daniel está en la clínica en este momento y esperamos que recibamos noticias positivas. Esperamos que no sufra ningún daño que lo pueda sacar porque es un hombre que lo necesitamos, es una pieza fundamental para nosotros y esperamos su pronta recuperación, señaló Rodallega.

El atacante destacó además la importancia que tiene Torres dentro del equipo y dejó claro que una eventual ausencia sería un golpe para Santa Fe en un momento decisivo de la temporada.

“Es un hombre que lo necesitamos, es una pieza fundamental para nosotros”, agregó.

Por ahora, el club espera los resultados de los estudios médicos para conocer si el mediocampista podrá estar disponible para el partido de vuelta.

La lesión llega justo después de un partido en el que Santa Fe no pudo sacar ventaja ante River Plate. El 0-0 en Bogotá dejó abierta la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, que se definirá la próxima semana en Buenos Aires.

La prioridad inmediata para los cardenales, sin embargo, está fuera de la cancha: conocer el estado de Daniel Torres y saber si podrá acompañar al equipo en el duelo definitivo en Buenos Aires.