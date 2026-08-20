CANAL RCN
Deportes

Daniel Torres salió en ambulancia tras fuerte choque: alarma en Santa Fe

Alarma en Independiente Santa Fe: Daniel Torres terminó en una clínica tras choque frente a River.

daniel-torres-estado-salud-choque-santafe-river
Foto: @danitorresr

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
06:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe terminó el empate 0-0 ante River Plate con una preocupación que va más allá del resultado: Daniel Torres tuvo que abandonar El Campín en ambulancia tras un fuerte choque y fue llevado a un centro médico para realizarle exámenes.

¿Qué le pasó a Daniel Torres durante el partido frente a River?

El mediocampista fue titular y tuvo una noche de mucho desgaste frente al conjunto argentino, pero no alcanzó a completar los 90 minutos.

Santa Fe y River no se sacaron diferencias en picante partido de ida en la Copa Sudamericana
RELACIONADO

Santa Fe y River no se sacaron diferencias en picante partido de ida en la Copa Sudamericana

La jugada que encendió las alarmas ocurrió al minuto 84, cuando River intentaba avanzar en ataque. En una pelota aérea, el arquero de Santa Fe, Weimar Asprilla, salió a disputar el balón y terminó chocando con Torres.

Los dos jugadores quedaron tendidos sobre el césped. Sin embargo, el volante cardenal fue quien recibió el mayor impacto y mostró señales de dolor que hicieron necesaria su salida del terreno de juego.

El panorama generó preocupación entre los integrantes del equipo bogotano. Una vez terminado el encuentro, Torres fue trasladado en ambulancia a una clínica para someterse a los exámenes correspondientes y determinar el alcance de la lesión.

Desde Atlético Nacional hablaron sobre el futuro de Juan Manuel Rengifo: volvió a la titularidad en amistoso
RELACIONADO

Desde Atlético Nacional hablaron sobre el futuro de Juan Manuel Rengifo: volvió a la titularidad en amistoso

El futbolista salió del estadio cubierto con una manta, mientras Santa Fe quedaba pendiente del parte médico.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre Daniel Torres?

La preocupación también quedó reflejada en las palabras de Hugo Rodallega después del partido. El delantero reconoció que la situación del mediocampista era la que más inquietaba al plantel.

Es preocupante, Daniel está en la clínica en este momento y esperamos que recibamos noticias positivas. Esperamos que no sufra ningún daño que lo pueda sacar porque es un hombre que lo necesitamos, es una pieza fundamental para nosotros y esperamos su pronta recuperación, señaló Rodallega.

El atacante destacó además la importancia que tiene Torres dentro del equipo y dejó claro que una eventual ausencia sería un golpe para Santa Fe en un momento decisivo de la temporada.

“Es un hombre que lo necesitamos, es una pieza fundamental para nosotros”, agregó.

Por ahora, el club espera los resultados de los estudios médicos para conocer si el mediocampista podrá estar disponible para el partido de vuelta.

El 'Pibe' Valderrama no se guardó nada y le cantó la tabla a Néstor Lorenzo por su nuevo asistente en la Selección Colombia
RELACIONADO

El 'Pibe' Valderrama no se guardó nada y le cantó la tabla a Néstor Lorenzo por su nuevo asistente en la Selección Colombia

La lesión llega justo después de un partido en el que Santa Fe no pudo sacar ventaja ante River Plate. El 0-0 en Bogotá dejó abierta la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, que se definirá la próxima semana en Buenos Aires.

La prioridad inmediata para los cardenales, sin embargo, está fuera de la cancha: conocer el estado de Daniel Torres y saber si podrá acompañar al equipo en el duelo definitivo en Buenos Aires.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Desde Atlético Nacional hablaron sobre el futuro de Juan Manuel Rengifo: volvió a la titularidad en amistoso

Copa Sudamericana

Santa Fe y River no se sacaron diferencias en picante partido de ida en la Copa Sudamericana

Atletismo

La Media Maratón Entre Montañas correrá por la reconstrucción del Quindío

Otras Noticias

Bosa

Policía rescata a niña de 5 años abandonada en vivienda de Bosa

Ante la imposibilidad de ingresar por el acceso principal, la Policía recurrió al apoyo de la unidad de Bomberos.

Israel

ONU cuestiona a ministro israelí: señaló que de “30 a 40” personas deberían morir cada noche en Gaza

También los gobiernos de Francia y Alemania cuestionaron sus declaraciones.

Ciberseguridad

¡Cuidado! La nueva trampa para pagar la factura del Acueducto

Artistas

Pipe Bueno respondió entre lágrimas a Luisa Fernanda W tras su revelación sobre la crisis de pareja

EPS

Roberto Solano es el nuevo agente interventor de la Nueva EPS