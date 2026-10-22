Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 21 de octubre de 2026

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octubre 22 de 2026
08:00 a. m.
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  • El presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en X agradeció al ministro del Interior Rodrigo Lara por los meses que estuvo al frente de la cartera del Interior y dio la bienvenida a Alejandro Ordoñez, quien asumirá ese cargo.
  • Alias Pichi, condenado a 52 años de cárcel, habría tenido a su disposición personal médico e insumos para una presunta intervención estética dentro de la cárcel de La Dorada, Caldas.
  • Noticias RCN conoció un chat en el que un alto funcionario del entonces gobierno Petro le habría pedido a Salvatore Mancuso una entrevista para que hablará del hoy presidente Abelardo de la Espriella y el paramilitarismo.
  • El papa León XIV retomó su agenda pública a ocho días de haber sido operado de un tumor en el pulmón. En el papamóvil recorrió la plaza de San Pedro saludando a los fieles.
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