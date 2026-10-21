Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 21 de octubre de 2026

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octubre 21 de 2026
08:37 p. m.
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  • ¿Alias Pichi se hizo una cirugía plástica estando preso? La Fiscalía investiga ingresos de un cirujano, auxiliares de enfermería y al menos 39 elementos médicos autorizados por el Inpec a la cárcel donde paga una condena de 52 años.
  • Crece el escándalo por el Pacto de Valledupar. Chats demostrarían que un alto funcionario de presidencia en el gobierno de Gustavo Petro le pidió a Salvatore Mancuso una entrevista para que hablara contra el entonces candidato Abelardo de la Espriella a pocos días de la segunda vuelta.
  • Eva Ferrer presentó la primera declaración jurada ante la Fiscalía sobre audios que vinculan a la exprimera dama, Verónica Alcocer, con presuntos hechos de corrupción.
  • Santiago Ortiz, el joven viral en redes por el emotivo discurso durante su graduación como abogado en la Universidad de Los Andes, habló con Vanessa de la Torre del impacto de sus palabras.
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