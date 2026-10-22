El error con los aportes pensionales en Colombia que podría dejarlo sin pensión

Para muchos trabajadores en Colombia que llegan a la edad de retiro sin cumplir con los requisitos exigidos para obtener una pensión tradicional, la opción de solicitar la devolución de su dinero parece una salida rápida y atractiva.

Sin embargo, expertos en seguridad social advierten que actuar de manera apresurada y cometer ciertos errores en este proceso puede significar la pérdida definitiva de un derecho pensional.

El error que cometen los colombianos con los aportes

Especialistas en la materia recomiendan analizar detalladamente los siguientes puntos antes de aceptar cualquier pago único por parte de las administradoras:

Es indispensable verificar si existen baches en la historia laboral, empleadores que no realizaron los pagos correspondientes o semanas que no se han cargado adecuadamente al sistema.

Muchos cotizantes ignoran que es posible sumar las semanas o el capital acumulado con su cónyuge o compañero permanente para alcanzar el beneficio pensional conjunto, una alternativa que se desecha por el simple hecho de no consultar a tiempo.

En los fondos privados, si se cumple la edad y se cuenta con un piso mínimo de semanas (como 1.150 semanas bajo normativas vigentes), se puede acceder a un subsidio estatal si el capital ahorrado no alcanza por sí solo a financiar el salario mínimo.

Si la persona aún tiene la capacidad económica o laboral de continuar realizando aportes por un tiempo breve, completar el ciclo requerido suele ser económicamente mucho más rentable que recibir una devolución única que tiende a diluirse con el tiempo.

Aceptar la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos implica, en la gran mayoría de los casos, renunciar de manera irrevocable a la posibilidad de recibir una mesada mensual vitalicia.

A diferencia de una pensión, que protege al ciudadano de por vida y cuenta con ajustes anuales por inflación, el pago único de los aportes se entrega en una sola partida que no garantiza la subsistencia en la vejez avanzada.