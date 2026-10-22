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El error con los aportes pensionales en Colombia que podría dejarlo sin pensión

Miles de colombianos cometen un error clave al pedir la devolución de sus aportes pensionales.

Foto: Freepik

Mateo Alfonso Rey

octubre 22 de 2026
07:04 a. m.
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Para muchos trabajadores en Colombia que llegan a la edad de retiro sin cumplir con los requisitos exigidos para obtener una pensión tradicional, la opción de solicitar la devolución de su dinero parece una salida rápida y atractiva.

Sin embargo, expertos en seguridad social advierten que actuar de manera apresurada y cometer ciertos errores en este proceso puede significar la pérdida definitiva de un derecho pensional.

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El error que cometen los colombianos con los aportes

Especialistas en la materia recomiendan analizar detalladamente los siguientes puntos antes de aceptar cualquier pago único por parte de las administradoras:

  • Es indispensable verificar si existen baches en la historia laboral, empleadores que no realizaron los pagos correspondientes o semanas que no se han cargado adecuadamente al sistema.
  • Muchos cotizantes ignoran que es posible sumar las semanas o el capital acumulado con su cónyuge o compañero permanente para alcanzar el beneficio pensional conjunto, una alternativa que se desecha por el simple hecho de no consultar a tiempo.
  • En los fondos privados, si se cumple la edad y se cuenta con un piso mínimo de semanas (como 1.150 semanas bajo normativas vigentes), se puede acceder a un subsidio estatal si el capital ahorrado no alcanza por sí solo a financiar el salario mínimo.
  • Si la persona aún tiene la capacidad económica o laboral de continuar realizando aportes por un tiempo breve, completar el ciclo requerido suele ser económicamente mucho más rentable que recibir una devolución única que tiende a diluirse con el tiempo.
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Aceptar la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos implica, en la gran mayoría de los casos, renunciar de manera irrevocable a la posibilidad de recibir una mesada mensual vitalicia.

A diferencia de una pensión, que protege al ciudadano de por vida y cuenta con ajustes anuales por inflación, el pago único de los aportes se entrega en una sola partida que no garantiza la subsistencia en la vejez avanzada.

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