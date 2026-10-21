Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 21 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 21 de 2026
02:51 p. m.
02:51 p. m.
- Hay un nuevo escándalo en el Inpec por alias Pichi, el hombre conocido como el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’. Denuncias señalan que seguiría haciéndose procedimientos estéticos en la cárcel.
- Simulacro nacional de emergencias con masiva participación de los colombianos, desde terremotos hasta ciclones fueron recreados para evaluar rutas de evacuación y la respuesta de las autoridades.
- La Alcaldía de Cali avanza en el proceso para la construcción de unas 300 viviendas en el sector de Ciudad Paraíso, en el centro de la ciudad. Las casas están destinadas a los damnificados por el terremoto.
- Preocupante situación para pacientes que no reciben pañales hace más de un año en algunas EPS, no es elemento vital, pero sí urgente. Muchos familiares no pueden comprarlos por cuenta propia.
- Exclusivo: Noticias RCN conoció el documento de la Fiscalía en el que se pide investigar al expresidente Gustavo Petro por su presunta participación en el llamado Pacto de Valledupar, cuando fue jefe de Estado.