Luis Díaz habló tras salir lesionado en el partido ante Arsenal en Champions League

Luego de marcar un triplete en la Bundesliga ante Leipzig, Luis Díaz arrancó desde el banco el partido donde Bayern Múnich recibió a Arsenal por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

El colombiano ingresó al minuto 68 del partido reemplazando a Ismael Saibari, pero solamente duró 20 minutos en el terreno de juego y tuvo que ser sustituido, por lo que encendió las alarmas en el Bayern y en la Selección Colombia de cara a la fecha FIFA de noviembre.

Tras finalizar el compromiso, el técnico Vincent Kompany entregó un primer reporte sobre la lesión y expresó que preocupa que sea un tema reiterativo. "Espero que no sea grave, pero cuando una molestia se repite por segunda vez, siempre queda cierta preocupación".

Además, el director deportivo del club bávaro entregó las razones por las que Díaz no fue titular. "Ya tenía problemas musculares antes del partido y lo sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos", expresó.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre su lesión?

Luis Díaz entregó un parte de tranquilidad tras ser sustituido y manifestó que no se trataría de un tema de gravedad, aunque falta por conocerse el parte médico oficial. En diálogo con Sky Sports en zona mixta, Díaz fue contundente con una sola frase. "No es nada grave".

FOTO: Sky Sports DE

Bayern Múnich jugará este fin de semana ante Friburgo por la Bundesliga y se espera que el colombiano pueda tener actividad, en caso de que no sea un tema de gravedad y que su salida en el partido ante Arseanl sea solamente de prevención.