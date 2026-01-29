Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 28 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 29 de 2026
12:34 a. m.
12:34 a. m.
- Una avioneta de la aerolínea Satena que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, en Norte de Santander, se estrelló en zona montañosa del municipio de La Playa de Belén, dejando 15 víctimas mortales.
- En Cúcuta, ciudad de donde despegó el avión de Satena, las autoridades tienen listo un dispositivo para atender la llegada de los cuerpos y de los familiares.
- En Medellín se reportaron varias emergencias por cuenta de un fuerte aguacero que generó caos en la movilidad. Vías inundadas, calles dañadas y decenas de comercios afectados.
- La premio Nobel de Paz María Corina Machado se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tras finalizar el encuentro, ofreció una conferencia de prensa, en la que, entre otras cosas, lanzó fuertes cuestionamientos al presidente Gustavo Petro.