CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 28 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
12:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Una avioneta de la aerolínea Satena que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, en Norte de Santander, se estrelló en zona montañosa del municipio de La Playa de Belén, dejando 15 víctimas mortales.
  • En Cúcuta, ciudad de donde despegó el avión de Satena, las autoridades tienen listo un dispositivo para atender la llegada de los cuerpos y de los familiares.
  • En Medellín se reportaron varias emergencias por cuenta de un fuerte aguacero que generó caos en la movilidad. Vías inundadas, calles dañadas y decenas de comercios afectados.
  • La premio Nobel de Paz María Corina Machado se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tras finalizar el encuentro, ofreció una conferencia de prensa, en la que, entre otras cosas, lanzó fuertes cuestionamientos al presidente Gustavo Petro.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 28 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 28 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 28 de enero de 2026

Otras Noticias

Congreso de la República

El último video de Diógenes Quintero antes del trágico accidente: “La política va a cambiar”

El congresista era uno de los pasajeros en la aeronave que se accidentó en Norte de Santander.

Hernán Torres

Oficial: Millonarios tomó drástica decisión con Hernán Torres tras nueva derrota

Millonarios cayó en su visita a Pasto y la directiva albiazul tomó una drástica decisión con la continuidad de Hernán Torres.

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 28 de enero de 2026

La casa de los famosos

Determinante: así quedó la placa de nominados en La Casa de los Famosos Colombia

Estados Unidos

Gobierno de Trump suspende a dos agentes tras tiroteo en Mineápolis