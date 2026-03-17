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Brasil pone en marcha medidas clave para restringir redes sociales en menores

Las acciones buscan evitar que caigan en redes ilegales o accedan a contenido no permitido para ellos.

Redes sociales estudio
Foto: Freepik

AFP

marzo 17 de 2026
09:25 p. m.
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Desde este martes 17 de marzo, Brasil puso en marchas medidas que le ponen freno al acceso de los menores en redes sociales. Se busca bajarle a la visibilidad de contenido violento, ilegal o para adultos.

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El comienzo de la normativa parte del año pasado, cuando se aprobó la ley tras conocerse un escándalo de explotación de menores por Instagram. En aras de evitar acontecimientos similares, se ha buscado restringir el acceso, tal y como, por ejemplo, ocurre en Australia.

¿Cuáles son las medidas?

Con la ley, los jóvenes hasta los 16 años deberán tener sus cuentas ligadas a un adulto responsable, ya sea mamá, papá o acudiente. De igual forma, las redes deberán exigir una verificación exhaustiva.

Si bien comenzó a regir, lo cierto es que el punto de partida será el periodo de adaptación para la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), entidad responsable de los aspectos técnicos.

¿Qué buscan las medidas?

Para la puesta en marcha, el director Iage Miola, ha tenido reuniones con empresas de tecnología en aras de recibir propuestas. El mecanismo podría tener en cuenta la presentación de documentos de identidad y verificación biométrica.

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Aparte de las restricciones, también se contemplan sanciones. Si una empresa incumple, recibirá multas que pueden alcanzar los 50 millones de reales, lo que se traduce en nueve millones de dólares. Asimismo, se impondrían suspensiones o prohibiciones en caso de reincidencia.

Un aspecto importante de la normativa es la publicidad. Los contenidos no deberán estar direccionado a menores, por lo que tampoco podrán ofrecer las llamadas cajas de recompensa en los videojuegos, en las que se dan esos beneficios a cambio de pagar por precios aleatorios.

Con respecto a los videos, se deberá limitar la reproducción automática. “A diferencia de otros países, Brasil optó por una ley que no se limita a regular las redes sociales para los niños, sino todo el internet”, sostuvo Renata Tomaz, profesora de la universidad Fundación Getulio Vargas en diálogo con AFP.

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