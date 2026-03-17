Alfredo Morelos tuvo picante enfrentamiento con gente de Millonarios antes del clásico

El Estadio Nemesio Camacho El Campín se vestirá de gala este martes 17 de marzo para recibir una nueva edición del superclásico colombiano. Millonarios y Atlético Nacional se enfrentan en la jornada 12 de la Liga BetPlay 2026-I, en un duelo marcado por realidades opuestas en la tabla y un antecedente internacional muy reciente.

El conjunto "Verdolaga" llega a la capital como líder sólido del campeonato con 24 puntos, buscando consolidar su clasificación anticipada.

Sin embargo, el equipo de Diego Arias carga con la "espinita" de la eliminación hace apenas dos semanas en la Copa Sudamericana a manos del cuadro azul, lo que otorga a este choque un fuerte tinte de revancha.

Por su parte, el Millonarios de Fabián Bustos ocupa la undécima posición con 14 unidades y tiene la obligación de ganar para no ceder terreno en la lucha por entrar a los ocho.

Los "Embajadores" sufren la baja sensible de su capitán, Mackalister Silva, tras su expulsión ante Boyacá Chicó, pero confían en el gran momento de Rodrigo Contreras, quien ya castigó a Nacional en el torneo continental.

Morelos tuvo enfrentamiento con gente de Millonarios en la previa

Ahora, más allá de lo que significa este partido, un picante cruce se dio con el delantero de Nacional, Alfredo Morelos. En medio de la previa, se vio una imagen que no pasó inadvertida a la llegada de los jugadores.

Mientras se dirigía al camerino, a Alfredo Morelos lo increparon personas de Millonarios ya en la parte interna del estadio El Campín. Ante esto, el jugador decidió detenerse y encaró al miembro.

Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y en las imágenes no se logró observar si se trató de hinchas o miembros de alguna dependencia de Millonarios.