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Caos y lágrimas: Alejandro Estrada rompió en llanto tras bochornosa pelea en La Casa de los Famosos

Los participantes protagonizaron un encuentro de palabras por la polémica entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz.

Foto: Canal RCN
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marzo 17 de 2026
09:24 p. m.
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La décima semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia inició con amplias sorpresas ya que la presencia de Andrés Altafulla ha generado amplios caos por la compleja prueba de roles que el ‘Jefe’ le asignó a Eidevin, quien es el líder tirano de la semana.

Pese a que la regla fue clara, algunos participantes han manifestado su inconformidad con los tratos que han recibido por parte del líder y sus colegas Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Tebi Bernal, pues estos también han influenciado en las decisiones del barranquillero.

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¿Qué pasó con Alejandro Estrada en el juego?

El actor tuvo el rol de ser uno de los principales consejeros del rey Eidevin por lo que varios de los castigos que se han otorgado, en las horas más recientes, han sido sugeridos por el hombre. No obstante, Yuli Ruiz manifestó su inconformismo ya que llegó a exclamar que varias de las penitencias que le estaba imponiendo el líder eran influenciadas por el actor.

La polémica se desarrolló inicialmente en la sala, lugar que se convirtió en todo un campo de batalla que involucró también a otros jugadores como Karola, Valentino, Campanita. Estos se pusieron de lado de Yuli al traer nuevamente la polémica sobre el presunto contacto físico entre Estrada y Ruiz en donde la antioqueña manifestó sentirse “estrujada”.

Por supuesto, el hecho cruzó los límites verbales al hacerse uso de groserías.

La reacción del actor no se hizo esperar ya que el hombre decidió abandonar la sala para dirigirse a su habitación y romper en llanto por lo ocurrido. La situación generó desconcierto, de modo que, todos se dirigieron a la habitación de Estrada para terminar con la conversación.

No obstante, la discusión se elevó ya que Juan Palau enfrentó a Estrada, Karola manifestó que no aceptaba sus errores, Yuli expresó que se había sentido incómoda y Valentino expresó que sus palabras carecían de “coherencia”.

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Enfrentamiento entre Alexa y Karola

La reacción por parte de Alexa Torres, amiga de Estrada, no se hizo esperar ya que la mujer rompió el silencio para defender el punto de vista de su compañero. Esta situación la llevó a tener un serio enfrentamiento con Karola, quien se levantó para enfrentarla.

Por supuesto, entre las mujeres intervino Alejandro e incluso Andrés Altafulla, quienes manifestaron que no era necesario cruzar los límites establecidos en el juego.

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