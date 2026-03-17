Revelan lo que realmente pasó cuando un helicóptero militar invadió pista y obligó a un avión a frenar en El Dorado

Un nuevo informe dejó al descubierto la gravedad de un incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto Aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la operación aérea estuvo en riesgo cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana se atravesó en una de las pistas activas, justo cuando un avión comercial se disponía a despegar.

Helicóptero militar invadió pista en El Dorado y obligó a frenar a un avión de LATAM

Según el informe oficial, el incidente ocurrió en el momento en que un vuelo de LATAM Airlines iniciaba su procedimiento de despegue.

En ese instante, un helicóptero militar ingresó a la pista, generando una situación crítica que obligó al piloto del avión a cancelar la maniobra de inmediato.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, esta decisión evitó lo que pudo haber sido un choque entre ambas aeronaves. Así lo explicó Álvaro Alejandro Bello, director de investigación de accidentes.

No hay un solo factor, digamos que una causa, no es una causa única sino es una cadena de errores.

Las autoridades fueron enfáticas en señalar que no se puede descartar el riesgo que existió en ese momento.

No hay espacio para poder afirmar que si el avión hubiera despegado no hubiera habido un conflicto o un caso de un encuentro de trayectorias de vuelo de dos máquinas.

¿Qué fue lo que realmente pasó?

El informe concluye que lo ocurrido no fue consecuencia de una única falla, sino de una serie de errores que coincidieron en un momento crítico dentro de la operación aérea.

Tras el incidente, la Aeronáutica Civil anunció que se actualizará la reglamentación para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Las medidas estarán enfocadas en reforzar los protocolos de seguridad y la coordinación entre aeronaves, especialmente en escenarios donde coinciden operaciones civiles y militar