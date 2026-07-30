Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 29 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 30 de 2026
06:27 a. m.
06:27 a. m.
- En Villavicencio un joven de 22 años recibió dos disparos tras intentar recuperar un balón que cayó en una vivienda.
- Valiente reacción de los Comandos Jungla de la Policía tras emboscada del ELN en Norte de Santander. El ataque iba dirigido contra el comandante de Policía de departamento.
- La plenaria del Senado aprobó el traslado de las sesiones del Congreso a Cali para la posesión del presidente elector Abelardo de la Espriella. La decisión fue de 58 votos por el Sí y 30 por el No.