Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 29 de julio de 2026

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julio 30 de 2026
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  • En Villavicencio un joven de 22 años recibió dos disparos tras intentar recuperar un balón que cayó en una vivienda.
  • Valiente reacción de los Comandos Jungla de la Policía tras emboscada del ELN en Norte de Santander. El ataque iba dirigido contra el comandante de Policía de departamento.
  • La plenaria del Senado aprobó el traslado de las sesiones del Congreso a Cali para la posesión del presidente elector Abelardo de la Espriella. La decisión fue de 58 votos por el Sí y 30 por el No.
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