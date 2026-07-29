Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 29 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 29 de 2026
04:35 p. m.
04:35 p. m.
- Un hombre asesinó a un joven de 22 años por un balón de fútbol. Al parecer, el joven intentó recuperar el balón que cayó a la casa de su vecino, pero todo terminó en tragedia.
- Cuatro días lleva el paso restringido en la vía La Línea entre Cajamarca y Calarcá, una decisión tomada porque parte de este importante corredor vial desapareció por un movimiento en masa afectando no solo a conductores, también a la comunidad de esa zona que ve sus viviendas en riesgo,
- Preocupantes hallazgos fiscales de la Contraloría en la Aerocivil. Dice que refleja debilidades en planeación y ejecución.
- Angie Rodríguez denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación, también llevarán el caso a la Fiscalía.
- A más de 9 años fue condenado el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo por presuntas irregularidades en el sistema de salud cuando fue alcalde de Santa Marta.