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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 29 de julio de 2026

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julio 29 de 2026
08:16 p. m.
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  • Impresionante reacción de los Comandos Jungla de la Policía tras un atentado contra el comandante de Policía de Norte de Santander.
  • Crecen las dudas en la Aeronáutica Civil. La ministra de Transporte dijo que pidió información sobre contratos a la entidad, pero no se los entregaron completos.
  • Fue condenado nueve años y nueve meses de cárcel el excandidato presidencial Carlos Caicedo por delitos relacionados con corrupción ocurridos en el año 2014, cuando fue alcalde de Santa Marta.
  • Compleja situación de la vía a La Línea tras el derrumbe del fin de semana. Advierten que fácilmente serían dos meses de paso restringido en el sector de Cajamarca.
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