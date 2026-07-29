Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 29 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 29 de 2026
08:16 p. m.
08:16 p. m.
- Impresionante reacción de los Comandos Jungla de la Policía tras un atentado contra el comandante de Policía de Norte de Santander.
- Crecen las dudas en la Aeronáutica Civil. La ministra de Transporte dijo que pidió información sobre contratos a la entidad, pero no se los entregaron completos.
- Fue condenado nueve años y nueve meses de cárcel el excandidato presidencial Carlos Caicedo por delitos relacionados con corrupción ocurridos en el año 2014, cuando fue alcalde de Santa Marta.
- Compleja situación de la vía a La Línea tras el derrumbe del fin de semana. Advierten que fácilmente serían dos meses de paso restringido en el sector de Cajamarca.