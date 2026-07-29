¿Inexplicable?: entrevista con Luis Alfonso presentó fallas técnicas al hablar sobre Yeison Jiménez

La partida de Yeison Jiménez ha sido considerada como uno de los golpes más contundentes dentro del género regional en el país, pues el caldense, de 34 años, se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera musical al convertirse en el primer artista de dicho género en llenar escenarios multitudinarios como el Movistar Arena y el Campín.

Con su partida han crecido varias especulaciones sobre la sensibilidad que el mismo artista tenía y el contacto espiritual que varios de sus familiares han manifestado tener con el hombre por medio de sueños y otras experiencias.

Sin embargo, en una entrevista reciente, su colega Luis Alfonso fue protagonista de un discutido hecho ya que durante su intervención en donde se habló sobre Yeison se presentó un hecho inexplicable.

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Entrevista de Luis Alfonso sobre Yeison Jiménez

El “señorazo” tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones del programa radial La Mega en donde habló sobre sus nuevos trabajos musicales, su disco, sus próximas presentaciones y la conexión con su público.

Sin embargo, el tema relacionado con Yeison Jiménez también hizo parte de su intervención junto al periodista Daniel Trespalacios, quien no desaprovechó la oportunidad para preguntar sobre las experiencias inexplicables que se pueden llegar a vivir en tarima al cantar a un amigo fallecido.

Sin embargo, al instante de responder al cuestionamiento y dirigir su respuesta hacia los homenajes para Yeison Jiménez, los micrófonos con los que el locutor estaba haciendo las preguntas fallaron de repente. Su respuesta se vio interrumpida por la falla inexplicable que, minutos antes, no había presentado ninguna intervención en su sonido.

Las reacciones en redes sociales se han dividido entre quienes aseguran que la falla habría sido ocasionada de manera intencional y otros que afirman una presunta situación paranormal durante dicho instante.

Pese a todos los comentarios, varios de los fanáticos del caldense reafirmaron la importancia de permitir que el alma del cantante pueda descansar con total tranquilidad.

Yeison Jiménez y su arrasador éxito con su nueva canción

Por otro lado, la nueva canción de Yeison Jiménez ya se ha logrado posicionar dentro de los primeros puestos de distintas plataformas musicales al obtener miles de reacciones y reproducciones.

‘Mala de profesión’ contó con su propio lanzamiento en donde familiares se reunieron con sus fanáticos para dar a conocer la primera canción póstuma que el artista logró dejar grabada en vida.

Según Lina Jiménez, hermana del cantante, el “aventurero” dejó una gran cantidad de composiciones y canciones grabadas. Por esto, se espera que su familia siga cumpliendo con la voluntad del artista al lanzar los éxitos que dejó en borrador.