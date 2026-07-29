Prohibieron medicamento para el dolor en Colombia: Invima alerta que su venta es ilegal

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 230-2026 para advertir sobre la comercialización ilegal de un producto promocionado en Colombia como un medicamento en tabletas con presuntas indicaciones terapéuticas para el manejo de dolores musculares, articulares y fibromialgia.

Según la entidad, este producto llamado Gheta Plus no cuenta con registro sanitario vigente y por tanto, su comercialización en el país es ilegal.

FOTO: Invima

¿Por qué el Invima considera fraudulento el producto Gheta Plus?

El Invima precisó que el producto no está amparado por ningún registro sanitario expedido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y que tampoco cumple con lo establecido en el Decreto 3554 de 2004, por lo que es considerado un producto fraudulento.

El Invima explicó que los productos que carecen de registro sanitario no ofrecen garantías sobre su calidad, seguridad ni eficacia, se desconoce el contenido real de sus componentes, su proceso de fabricación, las condiciones de almacenamiento y transporte, lo que genera riesgos para la salud de quienes lo consuman.

¿Qué recomienda el Invima si una persona está consumiendo Gheta Plus?

Como medida preventiva, el Invima recomendó abstenerse de comprar o consumir GHETA PLUS. En caso de que una persona ya esté utilizando este producto, la entidad indicó que debe suspender inmediatamente su consumo debido a los riesgos potenciales para la salud.

Asimismo, señaló que quienes hayan presentado algún evento adverso asociado al uso de este producto deben reportarlo de inmediato mediante los canales oficiales de farmacovigilancia del Invima.

También hizo un llamado a la ciudadanía para informar a la autoridad sanitaria o a las secretarías de salud territoriales si conocen establecimientos físicos o canales digitales donde se distribuya o comercialice este producto.

La alerta también establece medidas dirigidas a las secretarías de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), profesionales sanitarios, distribuidores y comercializadores.