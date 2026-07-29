Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 29 de julio de 2026

Los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta volvieron a realizarse este miércoles 29 de julio de 2026, ofreciendo millonarios premios a quienes adquirieron su billete.

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Si participó en alguno de estos juegos de azar, ya puede revisar los resultados y verificar si la suerte estuvo de su lado. Recuerde comprobar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un posible premio.

Resultados de la Lotería de Manizales 29 de julio de 2026

Estos fueron los resultados del sorteo de la Lotería de Manizales de este miércoles:

Premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Si su billete coincide con el número y la serie ganadora, podrá consultar el procedimiento de reclamación directamente con la entidad organizadora. En caso de no resultar ganador, recuerde que cada semana se realizan nuevos sorteos con importantes premios para los apostadores.

Resultados de las loterías del Valle y Meta de hoy

Además del sorteo de Manizales, también se conocieron los resultados de las loterías del Valle y del Meta, que entregan premios mayores de varios miles de millones de pesos.

Lotería del Valle

Premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Lotería del Meta

Premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Las tres loterías se juegan tradicionalmente los miércoles en la noche y hacen parte de los sorteos más seguidos por los colombianos. Si conserva su billete, verifique también los premios secos, ya que además del premio mayor existen otras categorías que entregan importantes sumas de dinero.

En caso de resultar ganador, es recomendable conservar el billete en buen estado y seguir el procedimiento establecido por cada lotería para reclamar el premio dentro de los plazos fijados. Si esta vez no obtuvo el resultado esperado, podrá volver a participar en los próximos sorteos programados para la siguiente semana.