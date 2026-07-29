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Colombia

Gobierno radica presupuesto 2027 por $575,6 billones, 27 % del PIB

El Ministerio de Hacienda explicó que la propuesta garantiza los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado.

Foto: Ministerio de Hacienda

Noticias RCN

julio 29 de 2026
09:42 p. m.
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Desde el Congreso de la República, el Gobierno nacional presentó el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2027, con un monto de $575,6 billones, equivalente al 27 % del Producto Interno Bruto (PIB).

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La propuesta, según el Ejecutivo, busca garantizar la continuidad de los programas sociales, mantener la inversión pública y avanzar en las transformaciones que han impactado la calidad de vida de millones de colombianos.

El proyecto fue radicado oficialmente ante el Congreso, donde iniciará el trámite legislativo para su discusión y análisis.

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Prioridad en gasto social e inversión pública

De acuerdo con la información del Gobierno, la iniciativa mantiene como eje central la protección del gasto social y contempla una asignación de $90 billones para inversión pública.

Además, se asegura que el presupuesto conserva una senda de consolidación fiscal orientada a fortalecer la estabilidad económica del país.

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Recursos para funcionamiento y proyectos de desarrollo

El Ministerio de Hacienda explicó que la propuesta garantiza los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado durante la vigencia de 2027, con énfasis en la continuidad de las políticas sociales y el desarrollo de proyectos de inversión.

El Ejecutivo destacó que la iniciativa busca equilibrar las finanzas públicas y sostener las prioridades sociales en medio de los retos fiscales actuales.

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