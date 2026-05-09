Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / viernes 4 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 05 de 2026
01:21 p. m.
01:21 p. m.
- Noticias RCN habló con uno de los agentes de la Policía que participó en el operativo en el que fue abatido alias Bendito Menor, un mensaje de texto fue clave para ubicarlo en una casa en Riohacha en La Guajira.
- En medio del fenómeno de El Niño preocupa la situación de los animales, no solo de cabezas de ganado que han muerto por falta de pasto y fuentes hídricas, también hay alerta por la fauna silvestre en riesgo.
- Fuerte llamado del presidente Abelardo de la Espriella a los gobernadores y alcaldes del país, les dijo que ningún mandatario podrá adelantar negociaciones o hacer otro tipo de contacto con grupos criminales.