La inteligencia artificial reduce a minutos la revisión de pólizas en Colombia: así funciona

La inteligencia artificial (IA) continúa transformando de manera profunda el sector asegurador en Colombia, pasando de las pruebas teóricas a procesos operativos clave en el mercado nacional.

Un reciente caso de éxito liderado por la agencia digital Seguro Canguro demuestra cómo la integración de esta tecnología reduce el tiempo de revisión y entrega de pólizas de 23 minutos a solo unos instantes, optimizando significativamente la experiencia del usuario.

El nuevo sistema, desarrollado internamente sobre la infraestructura de nube empresarial de Amazon Web Services (AWS) por un equipo de cinco ingenieros durante dos meses, utiliza avanzados modelos de lenguaje con capacidad de visión capaces de procesar alrededor de 100 formatos diferentes de pólizas vehiculares.

La herramienta analiza el documento emitido y lo contrasta en tiempo real con la solicitud del usuario. Si detecta alguna discrepancia en datos críticos —como la placa, las coberturas, la vigencia o el valor asegurado— la gestión se detiene para corregirla con la aseguradora antes del despacho. Si los datos coinciden, el sistema registra automáticamente la venta, activa el plan de pagos y envía la póliza de inmediato por WhatsApp y correo electrónico.

El impacto que ha tenido el país

El impacto operativo de esta solución ha sido notable en el país. Solo en julio de 2026, la plataforma procesó exitosamente 2.000 pólizas y liberó más de 760 horas de trabajo manual al mes, cifra equivalente a la capacidad productiva de cinco colaboradores dedicados exclusivamente a labores administrativas.

Además, esta misma automatización ha comenzado a implementarse para la revisión de modificaciones de contratos vigentes.

Más allá del avance técnico, el caso resalta por su valioso enfoque humano. Ningún trabajador fue desvinculado de la empresa; por el contrario, los colaboradores fueron reubicados en áreas clave de asesoría y atención directa al cliente.

De acuerdo con Martín Alvemo, CEO de Seguro Canguro, el propósito principal es dedicar más tiempo a escuchar y ayudar a las personas mientras la digitalización gestiona las tareas repetitivas.

Este avance establece un referente claro sobre cómo emplear la inteligencia artificial de manera imperceptible, eficiente y altamente centrada en las personas.