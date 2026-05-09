Petro se pronunció sobre la muerte de alias Bendito Menor

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, abatido durante un operativo de la Policía Nacional en Riohacha.

El señalado era integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y convirtió sus redes sociales en una vitrina de su estilo de vida criminal.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la muerte de Bendito Menor?

A través de sus redes sociales, Gustavo Petro mencionó:

Que me explique la Policía Nacional, por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por policías, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa. La operación de Riohacha, no tenía como prioridad capturar los bandidos sino, matarlos. ¿Por qué? ¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte? ¿Por qué no se priorizó la vida, y en primer lugar el de las mujeres en el lugar de los hechos?

El exmandatario cuestionó que, pese a que el inmueble estaba completamente rodeado por uniformados, el operativo terminara con la muerte de las personas que se encontraban en su interior.

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¿Quién era alias Bendito Menor?

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachencas’.

La estructura tiene presencia en zonas de la región Caribe y a Pérez Toncel se le atribuían señalamientos relacionados con asesinatos, extorsiones, torturas y desmembramientos.

El señalado cabecilla también había ganado notoriedad por su actividad en redes sociales. Allí aparecía mostrando vehículos, motocicletas, joyas, dinero y armas, además de publicar contenidos con los que, según los señalamientos, retaba o se burlaba de las autoridades que adelantaban su búsqueda.

Desde el Gobierno Nacional, el operativo fue presentado de una manera completamente distinta a la interpretación planteada por Petro.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró desde el Batallón Cartagena de Riohacha que con la operación terminaban las actividades criminales atribuidas al cabecilla en La Guajira y el Caribe colombiano.

Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población, mencionó el presidente de Colombia.

Mientras Petro pidió explicaciones sobre el procedimiento y la prioridad dada a la captura, el Gobierno de Abelardo de la Espriella defendió el resultado como una acción contra una estructura dedicada al crimen, al narcotráfico y la extorsión.